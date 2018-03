Olhar para dentro e corrigir os erros cometidos no Estádio Capital do Móvel. Na ressaca do desaire com o P. Ferreira, o grupo de trabalho focou-se naquilo que a equipa não foi capaz de fazer, apurou Record.De fora da mensagem interna de Sérgio Conceição ficaram os fatores laterais à partida, como as condições climatéricas, o relvado pesado e o propalado antijogo do P. Ferrera. Apesar de terem tido influência no desafio e, por consequência, na exibição dos dragões, foi considerado que a atenção sobre os mesmos poderia desviar os jogadores de uma análise mais cuidada à sua prestação. De resto, o próprio técnico azul e branco, que juntamente com a sua equipa técnica vai analisar à lupa o encontro com os pacenses ainda durante o dia de hoje, admitiu logo após o final da partida que o grupo de trabalho também tinha culpas diretas no desaire.Apesar de terem jogado em Anfield a meio da semana passada e, anteontem, em Paços de Ferreira, os dragões não vão folgar até ao dérbi com os axadrezados.