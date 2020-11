Discussão feia entre jogadores perto do final do Fabril-FC Porto

A reta final do encontro ficou marcada por um desentendimento entre os jogadores dos dois clubes. Já depois de ter sido assinalada uma falta a favor do Fabril, Emerson Mendes teve uma entrada mais dura sobre Romário Baró, que ficou no chão a contorcer-se com dores.





Perante o sucedido, Sérgio Oliveira foi tirar satisfações com o defesa adversário, que acabou por ser admoestado com um cartão amarelo.