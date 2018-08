Continuar a ler

As lesões de hoje? A equipa está habituada a este tipo de coisas. Foi assim na época passada e conseguimos dar a volta. Somos um grupo unido e creio que deverá ser esse o caminho para continuarmos a ter alegrias.



Futuro? a minha cabeça está agora aqui. Tínhamos um título para ganhar. Quero ser profissional, seja aqui ou em outro lado. mas estou feliz aqui e a minha família está encantada aqui, mas não se sabe por onde o destino pode passar."



Corona

"As duas equipas queriam a Taça e jogaram os 90 minutos com esse objetivo, mas felizmente fomos nós que conseguimos. Ao intervalo o treinador disse-nos que ainda faltavam 45 minutos para chegarmos à vitória e conseguimos. O golo? Pensei na minha família que diz para eu rematar sempre que puder. Fiquei feliz por ter conseguido marcar e foi um dos golos mais importantes da minha carreira. Deu para ganharmos a Supertaça e começar a época com o pé direito."



Soares

"Senti um estalo no adutor. Quero recuperar bem e voltar o mais rápido possível. Se será uma paragem longa? Não sei. Vou fazer exames e depois logo se vê. Estou feliz pelo título, o meu segundo no FC Porto e espero que venham mais"



Brahimi

"É um dia feliz para nós. Queríamos começar a época a ganhar títulos e conseguimos. Agora temos que desfrutar.

Temos condições para continuar a ganhar, mas temos que seguir trabalhando para alcançarmos todos os nosso objetivos."



Alex Teles

"Todos os jogadores são as figuras da equipa, porque trabalham arduamente, desde o guarda-redes até ao roupeiro, e este troféu é merecido. Todos trabalham para o objetivo principal, que é o clube. Sabíamos que podia acontecer de tudo nesta final, mas a equipa lutou até ao fim e mostrou que mereceu o troféu. O Marega? Há pessoas entendidas que devem tratar disso. O mister apenas disse para nos focarmos na final e foi o que fizemos."



André Pereira

Após a conquista da Supertaça, graças a uma vitória ( 3-1 ) sobre o Aves, foram vários os jogadores do FC Porto a falar no final do encontro. Entre salientar a importância do triunfo, Herrera garantiu que só pensa no clube embora mantendo o futuro em aberto, Corona revelou no que pensou ao marcar e o tema Marega foi praticamente ignorado."Sabíamos que era importante conquistar este título para começar a época da melhor maneira. Estou muito contente por ter ajudado a equipa, porque este grupo está habituado a ganhar títulos. Sinto-me bem física e animicamente. Pretendo ajudar da melhor maneira o clube dentro de campo e seguir com esta confiança da melhor maneira.