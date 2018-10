Do que se viu... Otávio está pronto

"Quanto ao Otávio, no último treino, a indicação do departamento médico foi de que treinou integrado condicionado. Se não o demos assim foi porque o dr. Puga cometeu algum erro. Viajou com a equipa, apesar de ainda estar condicionado. Vamos ver como ele está agora no treino, como ele se sente, e vamos decidir até à hora do jogo se é utilizado, se fica no banco ou mesmo de fora", disse Sérgio Conceição, quando instigado a comentar a disponibilidade do criativo brasileiro. A dúvida mantém-se no ar e nem o pouco que se viu do treino dos dragões esclareceu de vez a situação.Otávio entrou no relvado do estádio do Lokomotiv sozinho, cumprimentou Luís Gonçalves e juntou-se a alguns colegas que se encontravam na zona de um dos bancos de suplentes. De seguida ouviu a minipalestra de Sérgio Conceição no centro do relvado, iniciou a habitual corrida ao lado de Danilo Pereira e Sérgio Oliveira e participou em todos os exercícios sem dar qualquer sinal de limitação física. Isto nos 15 minutos de treino aberto.Desta forma, o mais provável é que o médio faça mesmo parte do onze apresentado pelo técnico portista, parecendo estar totalmente recuperado da fadiga muscular que o vinha a limitar nos últimos dias.