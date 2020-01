Dois à bica a ter em atenção

Otávio e Corona vão entrar na partida de amanhã em risco de exclusão para a próxima jornada. O brasileiro viu o 4º cartão amarelo no desafio da última ronda com o Moreirense, enquanto o mexicano, por via de ter sido expulso na mesma partida e assim ter cumprido castigo na partida com o Varzim, mantém as mesmas quatro cartolinas na sua folha disciplinar.





O facto de Sérgio Conceição ter decidido gerir a situação de Corona, forçando o cartão vermelho por acumulação em Moreira de Cónegos para garantir que o teria à disposição amanhã, deixa em aberto a possibilidade de o mesmo ser feito a pensar no clássico com o Benfica, da 20ª ronda. Os jogos em que o duo pode ‘queimar’ os amarelos são com Gil Vicente, em casa, e V. Setúbal, longe do Dragão.