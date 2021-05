«Dois anos depois»: Casillas assinala data especial

Faz este sábado dois anos que Casillas sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante um treino do FC Porto, o que acabou por ditar o fim prematuro da sua carreira. Para assinalar o dia que marcou a sua vida para sempre, o guarda-redes publicou uma fotografia nas redes sociais sorridente com a frase: "Dois anos depois".





Casillas acrescentou ainda outra mensagem: "Vive hoje e amanhã logo veremos". Perante a publicação do antigo guarda-redes foram muitas as reações de apoio, felicitações e desejos de muita saúde e vida longa.