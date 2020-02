Dois mil portistas numa casa cheia

Os responsáveis do Bayer Leverkusen anunciaram que venderam 26.500 bilhetes para o jogo desta noite, o que vai contribuir para uma boa moldura na BayArena. Dessa assistência, uma boa fatia pertence ao FC Porto, que terá na bancada cerca de dois mil adeptos. Dentro do que tem acontecido nas recentes saídas ao estrangeiro, a equipa de Sérgio Conceição vai contar de novo com muito apoio.