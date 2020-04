Domingos e um adepto especial: «Corria à volta do campo e um dia veio treinar connosco»

Os treinos abertos do FC Porto, na década de 90, geraram algumas histórias particulares. Uma delas envolveu "Potência", um adepto especial que passava os treinos a correr à volta do campo e a dar toques com uma bola de ténis, numa tentativa permanente de se juntar ao grupo.





Um sonho que um dia se concretizou, com Bobby Robson a dar ao adepto a oportunidade de treinar com o plantel, tal como revelou Domingos Paciência."O Potência era um adepto que veio treinar connosco. Ele queria vir treinar e o Bobby Robson deixou-o vir. Ele passava os treinos à volta do estádio e dava toques com uma bola de ténis. O Bobby Robson chamou-o, ele foi ao meiinho e morreu ali, não conseguiu apanhar a bola. Era um adepto que via os treinos todos. Um dia até subiu a torre de iluminação para ver o treino", recordou entre risos.