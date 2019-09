Domingos Gomes homenageado por jornalistas

Domingos Gomes, antigo médico do FC Porto, foi esta noite homenageado por cerca de quatro dezenas de jornalistas, num encontro que decorreu num restaurante de Matosinhos. Uma cerimónia que serviu para destacar a carreira de 50 anos ligado à medicina desportiva.Record esteve representado pelo seu Diretor, Bernardo Ribeiro, pelo Chefe de redação, Vítor Pinto, enquanto a representação do Correio da Manhã esteve a cargo do seu Coordenador-Geral de Meios, Agenda e Planeamento, Ricardo Tavares.Com 79 anos de idade, Domingos Gomes dedicou 26 deles aos dragões, sendo que 23 foram a trabalhar diretamente com a equipa de futebol. Para além do FC Porto, o médico esteve ainda 15 anos na UEFA e três na FIFA, tendo sido o primeiro médico de clube nomeado para a Comissão Médica da UEFA.Destacado pela sua dedicação ao FC Porto, Domingos Gomes ficou também para sempre recordado pelo auxílio aos feridos resultantes da queda de um varandim no antigo Estádio José Alvalade, bem como a assistência ao guarda-redes Silvino, do Benfica, em pleno Estádio da Luz, gestos que lhe valeram tributos dos rivais.