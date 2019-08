Domingos Gomes vai ser homenageado

Domingos Gomes, antigo médico do FC Porto, vai ser homenageado por um conjunto de jornalistas no próximo dia 4 de setembro, em Matosinhos, depois de completar 50 anos ligado à medicina desportiva.





Com 26 de ligação aos azuis e brancos, Domingos Gomes destacou-se no mundo da medicina pelo seu rigor, sem olhar a cores clubísticas. Em 1995, auxiliou os feridos resultantes da queda de um varandim no Estádio de Alvalade, antes de um Sporting-FC Porto, gesto que lhe valeu um troféu por parte dos responsáveis leoninos. Meses depois, assistiu Silvino, então guarda-redes do Benfica, em pleno Estádio da Luz, deixando o relvado debaixo de uma calorosa salva de palmas.Domingos Gomes esteve ainda 15 anos na UEFA e três na FIFA. Foi o primeiro médico de clube nomeado para a Comissão Médica da UEFA, tendo passado depois para a Comissão Médica do Controlo Antidoping. Realizou mais de 510 controlos, sendo responsável pelo controlo em três finais da Champions e em três Supertaças Europeias.