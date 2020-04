Domingos recorda praxe no FC Porto: «Pediam vinho para mim para beberem dois copos»

Domingos Paciência e Maniche foram os convidados do 'FC Porto em casa' desta segunda-feira, eles que, em fases diferentes, foram figuras de proa dos azuis e brancos. Entre muitas histórias de conquistas, também houve tempo para se falar de brincadeiras e, nesse departamento, Domingos lembrou um início de carreira... difícil.





"Lembro de uma vez estarmos a almoçar no hotel e os mais velhos chamaram-me para a mesa deles. Não era nada habitual, mas eu era um miúdo e só tinha de obedecer. Sentei-me ao pé deles e quando chegou o empregado pediram um copo de vinho para mim. Disse que não queria, que só bebia coca-cola... Mas eles não ligaram. Sim, sim, bebes vinho. E pronto, lá veio um copo de vinho para mim. Mas quando o empregado trouxe o vinho, ficaram eles logo com o meu copo. No fundo, pediam vinho para o miúdo, que não bebia, para poderem beber dois copos", contou, entre muitos sorrisos, Domingos Paciência.A mística do balneário também foi um tema muito abordado no programa, com o antigo goleador a falar que, muitas vezes, era à mesa que as conquistas começavam. "No meio de tanta experiência, tantos craques, o meu crescimento nem sempre foi fácil. Mas ajudou-me muito tê-los por perto, para perceber quais os valores do clube, aquela mística. Isso foi passando de uns para os outros e a verdade é que o FC Porto tinha a hegemonia do futebol português. O balneário era muito forte, resistente a tudo. A mística também se fortalecia à mesa. Havia sempre almoço de grupo às sextas-feiras. Era cabidela, tripas, leitão… Mas, depois, chegávamos ao domingo e o Bobby Robson ficava chateado se não ganhássemos por quatro ou cinco. Tínhamos de nos superar, tínhamos de ganhar. E a maior parte das vezes isso acontecia", referiu Domingos.