Dominik Greif e o FC Porto: «Ver o meu nome ao lado de Buffon e Casillas pareceu-me ficção científica»

Dominik Greif esteve muito perto de assinar pelo FC Porto neste mercado de transferências, mas o seu futuro vai mesmo continuar na Eslováquia, ao serviço do Slovan. O guardião eslovaco, de 22 anos, renovou, esta segunda-feira, com o emblema de Bratislava até 2023.





Em declarações ao site oficial do clube, Dominik Greif falou sobre a possível mudança para Portugal. "Quando vi o meu nome ao lado dos de Buffon e Casillas tudo me pareceu ficção científica. Para mim, foi muito importante, até porque Casillas é o meu ídolo. Claro que fiquei feliz por saber do interesse do FC Porto, mas a partir de agora só penso no Slovan", revelou o guardião, continuando: "Sinto-me em casa aqui em Bratislava. Estou perto da minha família e quero fazer parte de uma nova era no Slovan, agora num novo estádio".