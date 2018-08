Dortmund faz mira a Aboubakar

O nome de Vincent Aboubakar continua a ser associado a emblemas grandes do futebol europeu. Depois de Marselha, Besiktas e Sevilha, o dianteiro camaronês surge agora na lista de potenciais reforços do Borussia Dortmund, que está no mercado à procura de um ponta-de-lança que seja garantia de golos.Segundo uma notícia do portal francês 10sports, Aboubakar é o segundo nome de uma lista encabeçada por Paco Alcácer, ponta-de-lança do Barcelona que foi recentemente colocado na mira do... FC Porto. A mesma notícia, contudo, admite que a possibilidade de o camaronês rumar à Alemanha é "muito complexa", uma vez que os dragões não estão dispostos a abrir mão do jogador com facilidade, ele que tem uma cláusula de rescisão no valor de 50 milhões de euros e contrato com os portistas (recentemente renovado) até junho de 2021.Além do mais, Aboubakar é um jogador imprescindível para Sérgio Conceição, como se comprova com as três titularidades nos primeiros três jogos oficiais da temporada. A isto juntam-se os problemas que os dragões têm registado no sector mais ofensivo, que tem Soares lesionado por várias semanas e Marega a regressar apenas agora às opções do técnico. De resto, relativamente ao ataque, a ideia que passa é que o FC Porto está, nesta altura, mais comprador do que vendedor...