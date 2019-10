Dos "erros do Sporting" à "obrigação" de passar a eliminatória: Conceição pronto para a Taça

O FC Porto defronta, no sábado, o Coimbrões, jogo para a Taça de Portugal (18H45), já com o 'exemplo' da eliminação do Sporting aos pés do Alverca (2-0). Esta sexta-feira, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição reconheceu que os dragões têm "obrigação" de passar a eliminatória."Vão fazer um jogo diferente por se tratar de uma competição diferente. Acredito que o adversário se vai ajustar à forma de nós jogarmos. Mas, sublinho: temos a obrigação de passar esta eliminatória"."O campeonato pára e há lugar aos jogos das seleções. Sucede-se um longo período de treinos que leva o treinador a tomar outras opções. Temos de olhar para o que os jogadores que cá estão fazem, para aqueles que estão fora quantos minutos fizeram e quantos minutos de viagem têm nas pernas. Não gosto de olhar para a rotatividade, mas para os jogadores que me dão melhores garantias. Não gosto de olhar para dois jogos em simultâneo e terei sempre o cuidado de abordar um jogo de cada vez. Tenho de olhar para todos os jogadores e avaliar o plantel como um tudo. Todos são fundamentais nesta estratégia. Alguns têm menos minutos do que outros, mas uma resposta positiva desses jogadores até os pode vir a permitir a terem mais minutos no futuro. Os treinos são uma boa janela para todos os jogadores se mostrarem e amanhã vou iniciar o onze que considero ser o melhor"."Corona continua lesionado, Marega tem feito treino condicionado e amanhã será difícil estar no jogo; Baró já entrou no treino e pode integrar a convocatória"."Fazer melhor do que há dois anos e no ano passado, ou seja, chegar à final e ganhar."Vejo habitualmente jogos da 2.ª Liga, Campeonato de Portugal e distritais - onde também se aprende muito - e sei o que vale o Coimbrões, o Alverca, o Lourosa, o Espinho... Olho para os jogadores do Coimbrões e vejo jogadores que tiveram formação no FC Porto, no Boavista, formação em clubes de topo. Jogadores com qualidade e, ainda mais, defrontando equipas da 1.ª Liga, há muita gente que se quer mostrar e podemos ter dificuldade. Fala-se nos erros da equipa do Sporting, mas prefiro realçar o grande trabalho da equipa do Alverca"."Agora já não há jogos fáceis. Há 20 anos havia esse tipo de discrepâncias, agora não. Temos de entrar, respeitando o adversário, mas com vontade de o vencer. O conhecimento das individualidades do adversário é o primeiro passo a ter para evitar qualquer tipo de surpresas. Para ganhar um jogo é preciso ter todos os níveis de jogo no máximo. Hoje, os jogadores dos escalões inferiores têm mais qualidade do que tinham há 20 anos"."O Saravia e todos os Saravias do plantel. Como também já ouvi falar das dificuldades de adaptação do Loum. O Saravia esteve num jogo com o Krasnodar e não foi ele o culpado dessa derrota, foi o plantel, foram todos, começando por mim. Há jogadores que tendo em conta a sua juventude e a frma como gerem as carreiras têm algumas dificuldades mais acrescidas. O Saravia teve dificuldades a nível defensivo, mas está a progredir e acredito que vai ser importante no decorrer da época".