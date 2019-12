Dos reajustes em janeiro à 'hierararquia' das provas: Conceição fala de tudo menos de um tema

O FC Porto defronta o Santa Clara amanhã (19h15), em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, e Sérgio Conceição não esconde a ambição dos dragões na prova , explicando igualmente a 'hierarquização' dos azuis e brancos no que às provas diz respeito."Para todos os clubes, a Taça de Portugal tem um peso, não desvalorizando a Taça da Liga que está cada vez mais bem organizada. No início olhava para ela [Taça da Liga] e não via valorização por parte dos clubes... A Taça de Portugal é o segundo objetivo no que às provas internas diz respeito. É unânime para todos os clubes. O campeonato nacional é o mais importante; isto em provas internas porque da Liga Europa logo falaremos", afirmou o treinador esta quarta-feira em conferência de imprensa.No que a reajustes no plantel no mercado de janeiro diz respeito, Conceição voltou a sublinhar as "garantias para competir da melhor forma" que o plantel lhe dá. "Penso que não haverá reajustes", disse Já sobre o silêncio em torno do caso Jamor, "vai continuar desta forma".Instado a fazer um balanço de 2020, o técnico resumiu: "Amanhã temos um jogo importante e temos de nos focar nele. Passámos em 1.º [do grupo] na Liga Europa, mas em muitos momentos podíamos fazer mais e melhor. No campeonato, não contávamos com os empates, mas faz parte do que é o trajeto das equipas. Esperamos que não aconteçam mais percalços do género. Temos de melhorar. Estamos na Taça de Portual, a um passo da 'final four' da Taça da Liga. Há muita coisa a acontecer em 2020, coisas positivas, daí o meu otimismo".