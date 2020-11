Doyen processa SAD do FC Porto por dívida relativa a Brahimi

A Doyen entrou com um processo de execução sobre a SAD do FC Porto relativa a uma dívida no negócio Brahimi. A ação deu entrada este domingo, dia 15, e corre no Juízo 7 do Juízo de Execução do Porto. O fundo procura conseguir a cobrança de uma verba de 1,78 milhões de euros.





O valor será referente à passagem do argelino pelo Estádio do Dragão. De acordo com o último relatório e contas da SAD, a 30 de junho deste ano o FC Porto tinha uma dívida corrente de 1,5 milhões de euros à Doyen, isto depois de um ano antes, a 30 de junho de 2019, o fundo ser credor de 2,5 milhões de euros de dívida corrente e de 1,5 milhões de euros não correntes.Recorde-se que, em 2014, o FC Porto e o fundo de investimento celebraram um contrato "tendo em vista a cedência de parte dos direitos económicos, em regime de associação económica, de Brahimi pelo montante de 5 milhões de euros". Para lá de várias cláusulas de compra e venda de percentagens ao longo do contrato celebrado, em setembro de 2018 "a Doyen comunicou ao FC Porto, o exercício da opção de venda da percentagem que detinha do jogador, entretanto prorrogada por um ano, conforme acordado entre as partes, pelo montante de 6,5 M€, dos quais ainda permanece em aberto o montante de 1,5 M€".

O atual processo de execução será relativo a este valor, acrescido de juros de mora. Recorde-se que o fundo acabou por não conseguir tirar proveitos financeiros através de uma eventual venda do argelino a terceiros, uma vez que o jogador acabou por sair do FC Porto como jogador livre. Este facto, de acordo com o que estava contratualizado, obrigou os dragões a indeminizar a Doyen.