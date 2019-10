O FC Porto anunciou a meio da manhã de ontem que o Estádio do Dragão já tem lotação esgotada para a receção ao Famalicão. Quem for ao jogo já terá à sua disposição Wi-Fi de alta densidade em todo o recinto, sendo que para usufruir do serviço basta aceder à rede 'Estádio do Dragão', utilizando a password 'azulebranco'.