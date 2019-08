Dragão já vai nos 44 mil para o duelo com o Krasnodar

O FC Porto anunciou ao início da noite de ontem que já estão vendidos 44 mil bilhetes para o jogo de amanhã, frente ao Krasnodar. Uma onda de entusiasmo que não saiu beliscada pela derrota no terreno do Gil Vicente, na abertura do campeonato, talvez pelo facto de ser o primeiro jogo oficial da época no Estádio do Dragão e tendo em conta o resultado favorável da primeira mão.

Olhando a que ainda falta todo o dia de hoje e amanhã até à hora do jogo, é previsível que as bancadas do Dragão se encham na totalidade.