Dragão viu Luz para acelerar josé miguel machado çDia 7 de outubro de 2018, no Estádio da Luz, 1 golo de Seferovic resolveu o clássico entre Benfica e FC Porto e deixou os dragões a 2 pontos da liderança do campeonato. Ora, em pouco mais de um mês, tudo isto se alterou e a equipa às ordens de Sérgio Conceição agarrou-se à desilusão para embalar para a melhor fase da época, somando 7 vitórias em 7 jogos, com um registo de golos muito positivo e conseguindo recuperar a liderança da Liga e colocar-se em boa situação nas outras três provas em que está envolvido. O desaire contra as águias deixou o FC Porto a 2 pontos dos líderes Sp. Braga e Benfica, mas 3 jogos depois, quem lidera, de forma isolada, são os dragões, que ganharam 5 pontos aos arsenalistas e nove ao Benfica (com mais um jogo). O campeão em título conseguiu ainda, com o triunfo de ontem, ser líder isolado pela primeira vez esta época, não se sabendo ainda se vai terminar a ronda com uma vantagem de dois ou três pontos para o 2º classificado. Por outro lado, o Sp. Braga tombou ontem pela primeira vez esta época. A formação orientada por Abel Ferreira ainda não tinha qualquer derrota, isto apesar de ter sido eliminada da Liga Europa (com 2 empates). Era mesmo a única equipa imbatível nas principais ligas europeias. *





• Foto: José Gageiro / Movephoto