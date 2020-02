Dragões à bica disponíveis para o clássico com o Benfica

Corona, Alex Telles e Soares, três dos quatro marcadores de serviço dos portistas em Setúbal (o outro foi Luis Díaz), deram razões a duplicar para deixar Sérgio Conceição satisfeito no Bonfim. Além de terem contribuído para a goleada (4-0) sobre os vitorianos, os três atletas passaram incólumes à ação disciplinar do árbitro Manuel Mota e vão poder atuar no sábado diante do Benfica.

O mexicano e os dois brasileiros eram os três dragões que estavam em risco de exclusão caso lhes fosse exibido algum cartão amarelo no encontro. A forma tranquila como o FC Porto venceu em Setúbal nunca exigiu que nenhum dos jogadores tivesse de discutir lances de forma mais acesa com os adversários. Aliás, no capítulo disciplinar, Manafá e Sérgio Oliveira, aos 62 e 71 minutos, respetivamente, atletas que não estavam ‘à bica’ foram os únicos portistas admoestados.

Menos sorte teve o V. Setúbal, que tinha cinco titulares em risco. Carlinhos, que viu o cartão amarelo aos 45’+2, foi alvo de ação disciplinar, era um desses atletas, razão pela qual falha a deslocação a Moreira de Cónegos.