Dragões conhecem hoje o rival na Champions

O FC Porto fica a conhecer hoje o adversário na 3ª pré-eliminatória da Champions, cujos jogos estão marcados para 6/7 e 13/14 de agosto. No caminho dos dragões poderá surgir o Club Brugge (Bélgica), Krasnodar (Rússia), Basaksehir (Turquia) ou LASK Linz (Áustria). O sorteio está marcado para esta manhã (11 horas portuguesas), em Nyon.Para além dos portistas, são também cabeças de série nesta fase o Dínamo Kiev, que não poderá defrontar o Krasnodar, devido à tensão política entre russos e ucranianos; o vencedor do Basileia-PSV Eindhoven; e o vencedor do Olympiacos-Viktoria Plzen. Caso o FC Porto atinja o playoff da competição, voltará a ser cabeça de série.Além dos dragões, também Sp. Braga e V. Guimarães vão hoje a sorteio na Liga Europa. Na 3ª pré-eliminatória, os arsenalistas podem defrontar o Thun ou então o vencedor de um dos seguintes duelos da 2ª pré-eliminatória: Lechia Gdansk-Brondby; Mlada Boleslav-Ordabasy Shymkent; Aris-AEL Limassol; Lokomotiv Plovdiv-Spartak Trnava. Já o Vitória, se passar a 2ª pré-eliminatória, enfrentará o vencedor de um dos seguintes embates: Fehervar-Vaduz; Haugesund-Sturm Graz; Malatyaspor-Olimpia Ljubljana; Chikhura Sachkhere-Aberdeen; Ventspils -Gzira.