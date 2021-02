Dragões Diário fala em "sucessão de atentados à verdade desportiva"

A newsletter Dragões Diário foi outro veículo de informação que serviu para o FC Porto criticar de forma dura a atuação da equipa de arbitragem liderada por Fábio Veríssimo no jogo de ontem, frente à Belenenses SAD. A publicação portista queixou-se de vários lances em que, no seu entender, a equipa de Sérgio Conceição foi prejudicada, com especial destaque para aquele em que Nanu saiu lesionado.





"Tudo começou com um penálti por assinalar sobre Taremi e prosseguiu com faltas que deviam valer segundo amarelo ou vermelho direto e o penálti que ficou por marcar no lance que provocou a lesão de Nanu. O potencial impacto destes lances no resultado é evidente, e nem a má-fé dos que logo procuraram desvalorizá-los tem força para escamotear uma tão grande sucessão de atentados à verdade desportiva", acusou a publicação portista.