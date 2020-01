Dragões Diário faz provocação ao Sporting

"Pois é, acontece, especialmente quando os jogos não são decididos no desempate por penáltis. Sem a marca dos 11 metros para mascarar e reverter exibições sofríveis", escreveu a newsletter ‘Dragões Diário’, em jeito de provocação aos leões, lembrando as anteriores derrotas do FC Porto frente ao Sporting nas taças domésticas.