Dragões em digressão

O FC Porto dá hoje início a uma importante sequência de três jogos fora de casa. Para além do embate com o V. Guimarães, os azuis e brancos já podem contar com as deslocações a Moreira de Cónegos e, logo a seguir, a Roma para o arranque da eliminatória da Liga dos Campeões.

Um calendário exigente e que, após a receção seguinte ao V. Setúbal, reserva de imediato nova saída, desta vez a Tondela. Se mesmo vista isoladamente esta sequência já eleva a fasquia da exigência, o registo torna-se mais espantoso quando damos conta que o FC Porto vai atingir os nove jogos oficiais com apenas uma partida realizada no Dragão. Entre as visitas a Alvalade, Leixões e Chaves, mais os duelos em campo neutro com Benfica e Sporting, apenas figura a receção ao Belenenses antes do trio de viagens que referimos logo no início desta peça. Um percurso que apenas não teve vitórias nos duelos com os leões.