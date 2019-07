Dragões explicam funcionamento da FC Porto TV

A FC Porto TV, novo meio de comunicação dos dragões, 'nasce' esta sexta-feira e o clube explicou na sua newsletter diária como vai funcionar.





"Trata-se de um canal para já disponível através de uma aplicação que pode ser instalada em dispositivos móveis Android ou iOS, onde serão concentrados vários tipos de conteúdos relacionados com o clube – neste momento, estão disponíveis 170 horas de vídeos", conta o clube da Invicta."O jogo de apresentação do plantel principal, que se realiza amanhã frente ao Mónaco, vai ser transmitido em direto para todo o mundo através da FC Porto TV. Essa é uma das grandes vantagens do canal: a possibilidade de os portistas assistirem facilmente a jogos em direto a partir de qualquer ponto do planeta onde haja ligação à internet", pode ler-se na newsletter 'Dragões Diário'."Em breve, a FC Porto TV incluirá ainda um conjunto de conteúdos premium, que serão pagos. O objetivo é incrementar a produção de conteúdos do canal e complementar a oferta de matérias relacionadas com o clube que estão e continuarão a estar disponíveis gratuitamente, em meios como o site fcporto.pt, o Porto Canal e a própria FC Porto TV", acrescenta.