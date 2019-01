FC Porto já negoceia renovação com Jesús Corona

A SAD não quer correr o risco de Jesús Corona chegar ao último ano de contrato sem ter a sua situação no clube revista e já se encontra a negociar a renovação com o extremo que Sérgio Conceição também utiliza como lateral-direito.Os dragões pretendem evitar que aconteçam novos casos como os de Reyes, Marcano, Brahimi ou Herrera. Como Corona esgota o seu vínculo em 2020, o FC Porto está a movimentar-se desde já para reforçar a ligação ao mexicano sem permitir que o processo se arraste até à próxima temporada, o que debilitaria a posição negocial do clube.A revelação foi feita pelo agente do jogador, Matias Bunge, à imprensa mexicana, explicando também dessa forma a indisponibilidade de Corona para regressar ao Monterrey, clube onde ganhou a alcunha de Tecatito e que estaria interessado em voltar a contar com os seus serviços.Jesús Corona, de 26 anos, chegou ao FC Porto em 2015, adquirido ao Twente, tendo custado 10,5 milhões de euros por 70% do passe e ficando blindado por uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.