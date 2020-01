Dragões multados por arremesso de tocha frente ao Sp. Braga

O FC Porto foi multado em mais de três mil euros devido ao comportamento dos adeptos no jogo frente ao Sp. Braga, para a Liga.





A multa mais pesada foi de 1.913, pelo "comportamento incorreto do público". O incidente em causa ocorreu aos 13 minutos da segunda parte, com uma tocha a ser deflagrada a partir do setor onde habitualmente estão os Super Dragões.Os azuis e brancos sofreram também uma coima de 1.275 euros por "inobservância de outros deveres".A jogar em casa, os dragões acabaram por ser derrotados (1-2) pelos bracarenses, tendo perdido frente ao mesmo adversário no último sábado, desta feita na final da Taça da Liga (0-1).