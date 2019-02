Dragões na segunda viagem mais complicada

São já três deslocações consecutivas a Moreira de Cónegos em que, em jogos referentes ao campeonato nacional, o FC Porto não consegue sair de campo com os três pontos na bagagem. Dificuldade ‘crónica’ que no que a esta prova diz respeito só é maior quando os dragões jogam em Alvalade.A última vez que o FC Porto venceu no Comendador Joaquim de Almeida Freitas foi em 2014/15, por 2-0, na 20ª jornada daquela edição da 1ª Liga. Daí para cá seguiram-se dois empates – o último deles na temporada transata – e uma derrota. Pelo meio, o FC Porto conta um triunfo para a Taça de 2017/18 e novo desaire na Taça da Liga de 2016/17.Só mesmo a viagem a Alvalade tem sido mais complicada para os portistas, que não vencem no reduto do Sporting para o campeonato desde 2008/09, com seis empates e quadro derrotas a lamentar desde então.