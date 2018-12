Dragões prestam homenagem a Nuno Pinto

Sérgio Conceição falou de um "verdadeiro jogo de Taça" no embate frente ao Moreirense e, no final, houve tempo para um gesto de solidariedade de todo o grupo de trabalho que, mesmo à distância, enviou uma mensagem sentida a um colega de profissão. Sérgio Conceição, a sua equipa técnica e os jogadores do plantel posaram para a foto no balneário com a camisola portista e o nome de Nuno Pinto, lateral-esquerdo do V. Setúbal que interrompeu a carreira devido a um linfoma. No dorsal da camisola o número 21 do jogador natural de Vila Nova de Gaia.

No centro do grupo e a segurar a camisola estavam Sérgio Conceição, Herrera e Danilo Pereira. O FC Porto juntou-se a muitos outros emblemas que tomaram a iniciativa de prestar manifestações de solidariedade ao atleta.