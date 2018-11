Dragões 'provocam' Benfica: «Nem precisámos de recorrer ao sistema de som para dar voz a adeptos calados»

Esta já está, não há dilúvio que nos trave. E nem foi preciso ligar as colunas pic.twitter.com/wWYAgVoKsd — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 24 de novembro de 2018

O FC Porto recebeu e venceu no sábado o Belenenses (2-0) em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Os golos de Soares e Otávio carimbaram a passagem dos dragões aos oitavos de final da prova, facto que foi assinalado na newsletter diária dos azuis e brancos com farpas ao Benfica à mistura."O FC Porto está nos oitavos de final da Taça de Portugal e nem sequer precisou de recorrer ao sistema de som para dar voz a adeptos calados e alavancar a equipa. Na verdade, bastaram a qualidade do futebol coletivo e a arte de jogadores como Soares e Otávio (um golo cada) para vencer o Belenenses por 2-0, conquistar a oitava vitória consecutiva e assegurar o apuramento para a próxima fase desta competição", pode ler-se no 'Dragões Diário'.O comentário surge na sequência do Benfica ter negado a utilização do sistema sonoro do estádio para reprodução de gravações de cânticos ou aplausos durante a receção ao Arouca. Em comunicado divulgado no seu site oficial, os encarnados sublinharam que o "relatório dos responsáveis e delegados da FPF presentes" no jogo de quinta-feira, com apenas 16.454 espectadores nas bancadas da Luz, atestaram esse facto.Já ontem, após o encontro no Dragão, Francisco J. Marques havia lançado a farpa. "Esta já está, não há dilúvio que nos trave. E nem foi preciso ligar as colunas", escreveu no Twitter o diretor de comunicação dos azuis e brancos.