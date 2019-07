Dragões vão ter um forte apoio

O FC Porto vai contar com um forte apoio dos seus adeptos no jogo desta noite, um pouco na sequência do que aconteceu na terça-feira, em Albufeira, frente ao Fulham. De resto, os portistas já tinham anunciado, no início da semana, que os bilhetes colocados à venda, na Loja do Associado do Estádio do Dragão, tinham esgotado.