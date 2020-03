Dragon Force suspende atividades até dia 29 deste mês

A escola Dragon Force suspendeu as suas atividades desportivas e pedagógicas até ao dia 29 deste mês, devido ao aumento de casos positivos de Coronavírus.





Dessa forma, "estão suspensos treinos, jogos e eventos, como medida de precaução, uma vez que no Universo Dragon Force não são conhecidos, até à data de hoje, quaisquer casos positivos", informou o FC Porto no seu site oficial.Uma medida que, segundo os dragões, visa "salvaguardar os alunos e as suas famílias", esperando que tudo possa voltar à normalidade a partir do dia 30 deste mês.