Duas baixas na véspera da visita do FC Porto ao Casa Pia

O FC Porto prosseguiu com a preparação para a visita ao Casa Pia apenas com duas baixas. Na sessão desta quarta-feira, Sérgio Conceição apenas não contou com Aboubakar e Romário Baró, que continuam no boletim clínico dos dragões.





O avançado camaronês lesionou-se na receção ao P. Ferreira, na segunda-feira, tendo sofrido um espasmo muscular na coxa que o limitou a tratamento e a trabalho de ginásio. Já Romário Baró segue a recuperar de uma lesão muscular, tendo realizado treino condicionado e trabalho de ginásio.