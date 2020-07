Duas baixas no arranque dos treinos a pensar no Sp. Braga

O plantel do FC Porto iniciou esta quarta-feira no Olival a preparação para o jogo frente ao Sp. Braga da última jornada da Liga NOS, agendado para o próximo sábado às 21h15, no Municipal de Braga.





Sérgio Conceição continua sem poder contar com Iván Marcano e Sérgio Oliveira. Os dois jogadores voltaram a realizar tratamento às respetivas lesões.O próximo treino está marcado para esta quinta-feira às 10h30 no Olival.