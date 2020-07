Duas baixas para Sérgio Conceição na preparação do jogo da penúltima jornada

O plantel do FC Porto realizou este sábado, no Olival, o segundo treino de preparação para o desafio frente ao Moreirense, agendado para a próxima segunda-feira às 21h15, no Estádio do Dragão, e Sérgio Conceição continua a não poder contar com Iván Marcano e Sérgio Oliveira, que prosseguem o trabalho de recuperação às respetivas lesões.





Este domingo há nova sessão de trabalho agendada para as 11 horas, novamente no Olival. Às 12h30, Sérgio Conceição faz a antevisão da partida frente aos minhotos.