Duo de Manchester a ver o FC Porto-Feirense

Foram 25 os clubes que estiveram no Estádio do Dragão em missão de observação, com especial destaque para o contingente inglês liderado pelo duo de Manchester (United e City), ao qual se juntou o Chelsea e o Crystal Palace. De França estiveram representados o Monaco, Saint-Étienne, Bordéus, Nice e Toulouse, bem como os espanhóis do Atlético Madrid, Celta de Vigo, Deportivo da Corunha, Betis e Girona. Itália fez-se representar pela Udinese, Atalanta e Empoli. Da Alemanha marcaram presença o Borussia Dortmund e o Eintracht Frankfurt, para além de Ferencvaros (Hungria), Maccabi Telavive (Israel) e dos polacos do Legia Varsóvia.

Quanto ao contingente português, esse ficou a cargo do Sp. Braga, que visita o FC Porto dentro de duas jornadas, Chaves e P. Ferreira. Diga-se que o Estádio do Dragão voltou a registar uma moldura humana superior a 46 mil espectadores, apesar do frio.