«E se Ronaldo ganhar a Bola de Ouro?»: Casillas apela à reflexão sobre a "lógica" dos prémios

Iker Casillas deixou esta sexta-feira uma pergunta com o propósito dos seus seguidores refletirem sobre os prémios que consagram aos melhores jogadores.





"Van Dijk foi o melhor jogador para a UEFA. Messi foi o melhor para a FIFA. Imaginem: Cristiano (tem méritos para isso) ganha a Bola de Ouro, parecer-me-ia que os critérios que seguimos no futebol para dar prémios não têm muita lógica, pois não? Reflexão de sexta-feira", tweetou o guarda-redes do FC Porto.Cristiano Ronaldo é um dos 30 finalistas da Bola de Ouro, prémio que distingue o melhor futebolista do Mundo. João Félix e Bernardo Silva também estão na lista. Confira aqui os 30 nomes.