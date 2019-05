Éder Militão: «A Liga ainda não acabou»

A margem de manobra é cada vez mais reduzida, mas o FC Porto não atira a toalha ao chão na luta pelo título. Apesar de a última jornada ter ditado a continuidade da distância de 2 pontos para o Benfica e restarem apenas duas jornadas para o fim da Liga NOS, Éder Militão mantém a esperança no bicampeonato.

"Todos os jogos serão finais. Ainda não acabou. Faltam dois jogos para terminar o campeonato e vamos lutar até ao fim. Acreditamos até à última", referiu o central, de 20 anos, ao site do clube, ele que foi eleito pelos adeptos como o melhor dragão em campo frente ao Aves. Militão não pormenorizou a questão, mas esta será uma confiança que se estende certamente ao terceiro e último jogo da temporada, no caso a decisão da Taça de Portugal frente ao Sporting, no Jamor.

Para trás fica agora uma vitória com direito a goleada, que o brasileiro valorizou pela satisfação que significou após o empate de Vila do Conde. "Tenho uma sensação de felicidade pela vitória, pelo empenho dos adeptos e do grupo, principalmente. Fico muito feliz por fazer uma boa partida e poder destacar-me com a ajuda que dei ao grupo", referiu.

A semana dos azuis e brancos foi profundamente marcada pelo enfarte agudo do miocárdio sofrido por Iker Casillas, um tema ao qual Éder Militão não fugiu. O central vincou a mensagem positiva que o próprio guardião transmitiu aquando da visita de grupo ao hospital. "O Iker falou-nos imediatamente de vitória. Foi a primeira coisa que ele nos disse. Pediu-nos para desfrutar do momento, que é único, e para lhe dedicarmos esta vitória, que é para ele", concluiu o defesa.