Éder Militão 'pagou' todos os reforços

Em praticamente duas temporadas de trabalho no FC Porto, Sérgio Conceição foi presentado com 16 reforços, que implicaram um investimento de 40 milhões de euros. Ou seja, só a valorização de Éder Militão, que implicou encargos totais de 8,5 milhões, tendo sido vendido ao Real Madrid por 50 milhões de euros, chega para cobrir o investimento em todos os outros jogadores que foram contratados.

Houve um comentador portista a assegurar que Sérgio Conceição teve "carta branca" para contratar, suscitando alguns debates nas redes sociais. Todavia, olhando ao registo histórico do FC Porto sem ter de recuar muitos anos, até agora, as investidas no mercado foram sempre ‘low cost’. Uma realidade que terá de ser alterada na preparação de 2019/20, dado que a perda de jogadores nucleares irá permitir um encaixe financeiro de relevo, mas igualmente a responsabilidade de encontrar as melhores soluções para contrariar o desejo do Benfica de transformar um campeonato que está perto de conquistar no primeiro passo rumo a uma nova hegemonia. A margem de erro será ainda mais reduzida.