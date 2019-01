A boa exibição de Éder Militão no clássico frente ao Sporting aumentou ainda mais a especulação em torno do futuro do central do FC Porto, com o portal UOL Esporte a dar conta de uma reunião entre responsáveis do Real Madrid e representantes do jogador.





De acordo com o noticiado no Brasil, os agentes do defesa, de 20 anos, terão comunicado aos emissários do clube merengue que a sua preferência vai para a Premier League, onde Manchester United, Liverpool e Everton têm seguido as suas pisadas. Militão acredita que terá mais possibilidades de ganhar um lugar na equipa.

De resto, Ulisses Jorge, representante mais próximo do jogador, esteve no Estádio do Mar a assistir ao jogo frente ao Leixões.