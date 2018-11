Éder Militão visto como escudo de Iker

Ainda com Iker Casillas como referência, o jornal ‘Marca’ dedicou um artigo a Éder Militão, destacando a contribuição do jovem internacional brasileiro para a solidez da defesa do FC Porto, a menos batida do campeonato. Num texto com o título "Éder Militão, o escudo de Casillas no FC Porto" é passada em revista a carreira do central de 20 anos e a sua ascensão no futebol europeu.

Os espanhóis destacam o facto de, nesta altura, o brasileiro já estar avaliado pelo Transfermarkt, site especializado no mercado, em 20 milhões de euros, bem mais do que os 4 milhões que o FC Porto pagou ao São Paulo em agosto. Recorde-se que Éder Militão soma sete jogos pelos dragões no campeonato e nesse período a equipa só consentiu um golo. Além disso, ainda não viu qualquer cartão na competição, o que diz bem da sua qualidade.