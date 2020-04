Edmilson recordou as "brigas" entre Jorge Costa e Emerson nos treinos

Edmilson foi ao encontro do seu compariota e amigo Artur para reforçar a ideia de que na época 1996/97 havia muita concorrência na equipa do FC Porto. O avançado deu até o exemplo dos treinos para explicar essa competitividade. Mas nada que beliscasse o bom ambiente no balneário, já que no final ficavam todos amigos.





"Vi brigas entre o Emerson e o Jorge Costa nos treinos e depois saíam do campo abraçados. O Jorge Costa, o Paulinho Santos e o Emerson eram craques, mas eram duros, e tinham de ser, porque se não os atacantes não respeitavam. Treinávamos como jogávamos", revelou Edmilson, na FC Porto TV.