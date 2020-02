Eduardo Barroso sobre Marega: «Com comentadores racistas, estas situações não me espantam»

Eduardo Barroso considerou "inqualificável" o que se passou com Marega no Estádio D. Afonso Henriques, no último domingo. O médico, antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, atribui grande parte da culpa do sucedido aos comentadores televisivos.





"Não conheço Marega mas quero mostrar-lhe a minha solidariedade, porque o que lhe fizeram é uma coisa inqualificável", começou por explicar esta manhã à saída do Tribunal de Monsanto, onde esteve a prestar depoimento como testemunha de Bruno de Carvalho no âmbito do julgamento do ataque à academia do Sporting."Mas isto qualquer dia é uma banalidade e não me espanta que, havendo comentadores xenófobos e racistas, depois haja estas situações. São comentadores que deviam estar fora de painéis televisivos. O Marega é um homem que foi vítima de pessoas que todos os dias são solicitadas a ter atitudes xenófobas e racistas. Sinto muita vergonha em algumas atitudes. Falo nisto porque tenho autocrítica e por vezes penso se terei contribuído para esta vergonha. Também fui comentador, embora não para benefício pessoal", concluiu.Recorde-se que Marega abandonou o jogo do FC Porto com o V. Guimarães depois de ter sido vítima de insultos racistas, provenientes das bancadas.