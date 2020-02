Eleições do FC Porto em marcha

O FC Porto abriu oficialmente o processo eleitoral, confirmando desde logo aos seus associados que a assembleia geral ordinária destinada à eleição dos órgãos sociais do clube para o quadriénio 2020-2024 está agendada para o próximo dia 18 de abril, na sua sede social, entre as 10 e as 19 horas.

As candidaturas deverão ser apresentadas a José Manuel Matos Fernandes, presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube, até ao dia 19 de março, no Auditório do Museu do FC Porto, e ser propostas por, pelo menos, 300 associados Sénior. As listas para a Direção, Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal e Disciplinar deverão ser apresentadas na sua totalidade até dez dias antes do ato eleitoral, ou seja, 8 de abril, devidamente certificadas.