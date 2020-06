Eleições do FC Porto encerraram com participação recorde no presente século

As eleições do FC Porto encerraram com um total de 8.480 sócios a exercerem o direito ao voto. Um recorde absoluto no presente século, que supera por larga margem a marca de 2007, num ato eleitoral em que participaram 3.820 associados.





Os números do segundo dia, refira-se, superaram os do primeiro, visto que, até às 19h de sábado, tinham votado 4.036 sócios. No domingo, participaram 4.444 associados.