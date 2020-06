Eleições no FC Porto, em direto: longa fila para votar e Villas-Boas foi dos primeiros

11h18: Pinto da Costa e Adelino Caldeira já chegaram





10h15:(Lista A) não vai guardar para amanhã aquilo que pode fazer hoje e, por isso, é esperado ao final da tarde no Dragão Arena para exercer o seu direito de voto. É expectável que(Lista C) exerça o seu direito de voto ao final da manhã de hoje, pelas 12 horas., liderada por Miguel Brás da Cunha, Avelino Oliveira e Luís Folhadela, irá exercer o direito de voto hoje, pelas 16 horas.(Lista B) é o único dos quatro cabeças de lista que apenas irá votar no segundo dos dois dias em que decorre este ato eleitoral: exercerá o direito de voto na manhã de amanhã, estando previsto que se apresente no Dragão Arena pelas 11h30.Há oito mesas de voto e cada mesa terá duas cabines para votar. O uso de máscara é obrigatório, bem como de uma esferográfica, por não ser aconselhada a partilha10h08:foi dos primeiros a entrar para votar10h05: Já há uma longa fila de sócios junto ao Dragão Arena que começaram agora a entrarCom 82 anos, 38 deles na presidência do FC Porto,vai enfrentar pela primeira vez duas candidaturas rivais no ato eleitoral marcado para este fim de semana, o que por si só também é uma novidade na história do clube.desafiaram o carismático líder dos dragões a apresentar ideias para o futuro do FC Porto e nos últimos dias viu-se um Pinto da Costa mais interventivo do que em processos eleitorais anteriores. As urnas abrem às 10 horas e fecham às 19 horas hoje e amanhã. Fique connosco e acompanhe a par e passo tudo o que se passa hoje e amanhã!