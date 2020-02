Eleições no FC Porto para o quadriénio 2020/2024 agendadas para 18 de abril

As eleições para os órgãos sociais do FC Porto para o quadriénio 2020/2024 realizam-se em 18 de abril de 2020, tal como Record já avançara, informa esta segunda-feira um aviso publicado pelo clube portuense na comunicação social.

A Assembleia Geral eleitoral vai decorrer na sede social do FC Porto, entre as 10:00 e 19:00, de acordo com a informação e as candidaturas devem ser apresentadas até 30 dias antes do ato eleitoral, ou seja, 19 de março.

As listas para a Mesa da Assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal e Disciplinar deverão ser unitárias, sendo necessário que integrem os nomes dos respetivos presidentes e sejam propostas por, pelo menos, 300 associados.

Os nomes dos restantes elementos daqueles órgãos sociais devem ser indicados até 08 de abril, enquanto o Conselho Superior poderá ter listas autónomas, sendo os eleitos apurados segundo o método de Hondt.

O FC Porto é presidido desde 1982 por Jorge Nuno Pinto da Costa, que, aos 82 anos, poderá recandidatar-se ao 15.º mandato.