Eleições oficializadas para dia 6 e 7 de junho

Era oficioso, agora é oficial. As eleições para os Órgãos Sociais do FC Porto no quadriénio 2020/2024 vão realizar-se nos próximos dias 6 e 7 de junho, anunciou o clube esta segunda-feira. O ato decorrerá entre as 10 e as 19 horas nesses dois dias, no Dragão Arena.





As eleições, que estavam inicialmente agendadas para dia 18 de abril, contam com quatro listas: A – Pinto da Costa ; B – Nuno Lobo ; C – José Fernando Rio ; D - Movimento "Por um Porto insubmisso, eclético e triunfante" (candidato apenas ao Conselho Superior), liderado por Miguel Brás da Cunha.