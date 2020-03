Em sintonia com todos

A decisão de parar as competições nasceu de uma sintonia entre vários quadrantes do futebol português, desde os jogadores aos médicos e aos dirigentes. "O FC Porto participou nesta decisão, através da Comissão Permanente que a Liga Portugal tem, que é constituída por vários clubes e algumas entidades. Está em perfeita sintonia e completamente de acordo com esta tomada de decisão", frisou Nélson Puga, revelando ainda que "vai ser promovida, através da Liga, uma reunião de três em três dias para atualizar procedimentos e adaptar as medidas que agora foram tomadas".

O responsável pelo Departamento de Saúde dos dragões realçou ainda que o clube está tranquilo, apesar da "consciência da gravidade" da situação. "Não queremos alarmar, mas queremos proceder adequadamente. E é isso que estamos a fazer, todos nós. Uma vez mais o FC Porto a dar todos os bons exemplos", finalizou Puga.