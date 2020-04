Emerson: «O Bobby Robson era como um pai e até quis levar-me para o Barcelona»

Emerson passou pelo FC Porto na década de 90 e coincidiu com Bobby Robson. Um técnico que recorda com saudade e com quem garante ter muitas histórias para contar, uma delas quando já estava em Inglaterra.





"Foi uma experiência espectacular. Ele era tanto o meu pai que quanto estava em Inglaterra até me quis levar para Barcelona. Os dois anos aqui no FC Porto tiveram um ambiente espectacular. Havia alegria de ir treinar. E a alegria era tanto que os almoços à sexta também eram fantásticos. A união que o grupo tinha e a felicidade eram muito grandes. Ensinou-me muito. Que Deus o tenha. Bobby Robson para sempre", apontou o antigo médio.